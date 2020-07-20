РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В подмосковных Люберцах по факту наезда автомобиля на пятилетнего мальчика проводится проверка, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

18 июля примерно в 12:45 минут водитель Hyundai Elantra, двигаясь в поселке Красково по дворовой территории по Егорьевскому шоссе в районе корпуса 5 дома №1, наехал на ребенка, который выбежал на проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля из-за припаркованного транспорта.

«В результате ДТП пострадал мальчик пяти лет, который был доставлен в детскую больницу округа Люберцы с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.

Ребенок в момент ДТП гулял на детской площадке в сопровождении родителей, световозвращающих элементов в одежде ребенка не было.

«Госавтоинспекция акцентирует внимание на том, что на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия во дворовых территориях. Так, с начала года зафиксировано два таких наезда. В одном ДТП юный пешеход сам стал виновником аварии, выбегая на проезжую часть из-за припаркованного автотранспорта», - заключается в материале.