РИАМО – 20 июл. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что певец Юрий Шатунов должен на безвозмездной основе передать ему все права на творчество музыкального коллектива, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это нужно Разину, чтобы приступить к съемкам второй части фильма «Ласковый май — продолжение». Продюсер дал Шатунову десять дней на то, чтобы выйти с ним на связь.

«Вы знаете, что я всегда действую в правовом поле и всегда все свои контракты заверяю судом. Ибо только суд ставит точку во всех спорах», — написал Разин на свой странице в Instagram.

По его словам, Шатунов заработал в России 9 миллионов долларов и переехал жить в Германию.