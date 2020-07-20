РИАМО - 20 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы Минобрнауки России Марины Лукашевич, сообщает Nation News.



«Документ подписан 16 июля. Кто займет место Марины Лукашевич на должности замглавы Минобрнауки РФ, глава российского правительства пока не сообщил», - говорится в сообщении.



Ранее Лукашевич была задержана по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



В 2016 году руководитель одной из компаний заключила несколько договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах министерства образования и науки РФ, все эти работы были оплачены. Фирма не выполнила обязательств по договору, но заказчику представили результаты выполненных работ, которые не соответствовали условиям заключенных договоров. Приемку этих работ проводил сообщник подозреваемой.



Марина Лукашевич арестована до 16 августа.