РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Сотрудники ОДН линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская в горокруге Люберцы провели профилактическую акцию «Безопасный путь», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники ОДН ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская совместно с работниками Московско-Рязанской транспортной прокуратуры, представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав горокруга Люберцы, сотрудниками по охране труда Казанского железнодорожного вокзала Москвы, а также представителями РЖД, на перегоне станций Ухтомская – Люберцы-1 была проведена профилактическая акция «Безопасный путь».

«В ходе мероприятия организаторы разъяснили гражданам о правилах поведения на железнодорожном транспорте и мерах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудников транспортной полиции было направлено на информирование граждан о мерах индивидуальной защиты на транспорте с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Каждый участник акции получил информационную памятку, а также набор медицинских масок и перчаток.