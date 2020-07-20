РИАМО - 20 июл. С января по июнь включительно Госинспекция по недвижимости в Москве выявила 689 самовольных построек, это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

Больше всего самостроя выявили в Центральном, Северном, Южном и Юго-Восточном административных округах столицы.

«К июлю специалисты госинспекции выявили 689 объектов или 494 тысячи квадратных метров самовольных построек, эта площадь почти вдвое больше, чем за первые шесть месяцев в прошлом году», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что на 51% выросли объемы демонтажа незаконных построек. За полгода демонтировали 811 объектов. Их общая площадь - 312 тысяч квадратных метров.

«Объекты, построенные без разрешения на строительство, зачастую не отвечают строительным нормам и могут угрожать здоровью и жизни граждан, демонтаж самостроя – это требование безопасности», - сказал Ефимов.

Он заключил, что почти половину самостроев собственники снесли добровольно. Это позволило городскому бюджету сэкономить 163,4 миллиона рублей.