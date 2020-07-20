РИАМО - 20 июл. Если ставки по вкладам и дальше будут падать, то около 30% россиян заберут свои деньги из банков, но 36% граждан не будут менять сберегательную стратегию, сообщает РИА Новости.

Об этом стало известно благодаря исследованию «Росгосстрах банка» и НАФИ.

«В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) – заберет все средства из банка, а еще 2% - заберут средства частично», - говорится в сообщении.

По информации ЦБ, по итогам первой декады июля до рекордно низкого уровня в 4,63% вновь упала средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России. Эти банки имеют наибольший объем депозитов физлиц в рублях.

В третьей декаде июня максимальная ставка по вкладам была на уровне 4,8%.

Некоторые россияне, которые сейчас хранят деньги в банках, готовы применить иные средства капитализации. В золото собираются вложиться 7% опрошенных, в облигации - 6%, а в недвижимость - 4%.

Еще 12% опрошенных будут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления.