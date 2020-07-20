РИАМО - 20 июл. На Бобреневском мосту в Коломне на время ограничили пешеходное движение, это связано с повышением уровня воды в реке, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Наплавной мост разведен для сохранности конструкции, в связи с поднятием уровня воды до максимальной эксплуатационной отметки», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области сообщалось, что на территории Подмосковья остаются подтопленными 15 дачных участков и пять дачных домов.