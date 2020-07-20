РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске определили победителей турнира среди детей и взрослых по шахматам, посвященного Международному дню шахмат, всего в нем приняли участие 20 спортсменов, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 19 июля на территории спортивного комплекса «Труд» прошел турнир по шахматам среди детей и взрослых, посвященный Международному дню шахмат. В турнире принимали участие 20 спортсменов. В категории «Взрослые» первое место занял Роман Ерашов, в категории «Дети» - Егор Таран. Поздравляем победителей и призеров!» - говорится в сообщении.

Также среди взрослых призерами стали Дмитрий Будин, занявший второе место, и Владимир Ктиторов с третьим местом. Среди детей «бронза» у Виктории Сачко, а «серебро» у Михаила Рыбакова.

Ежегодно с 1966 года 20 июля отмечается Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.





