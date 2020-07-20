РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Творческие коллективы подмосковного Красногорска выступят на сцене Дворца культуры «Подмосковье» 29 августа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«ДК «Подмосковье» открывает новый творческий сезон 29 августа. В день открытых дверей лучшие коллективы муниципалитета покажут свое мастерство», - говорится в сообщении.

Жителей округа приглашают попробовать себя в таких направлениях, как хореография, вокальное искусство, инструментальное искусство, театральное искусство, литература, развивающие студии, изобразительное и прикладное творчество.

Кроме того, в тот же день, 29 августа, на площади Дворца культуры пройдет открытый мастер-класс по танцам для всех желающих. Начало в 17:00.

«Запись в творческие коллективы с 17 августа в будни с 16:00 до 19:00», - отмечается в материале.

ДК «Подмосковье» расположен в Красногорске по адресу: улица Ленина, дом №3.