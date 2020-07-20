РИАМО - 20 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУ региона «Мосавтодор», в отношении компании «СК-Ветеран 2000» для включения в реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполнения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с компанией контракт на выполнение работ по строительству подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Серпухов.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании «СК-Ветеран 2000» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.