РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Жители подмосковного Красногорска могут помочь собрать в школу детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав предлагает неравнодушным жителям принять участие в благотворительной акции и оказать помощь в подготовке к новому учебному году детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Книги, школьные принадлежности, а также детскую одежду и обувь - новую или в хорошем состоянии - можно приносить по адресу: город Красногорск, Центральный проезд, дом №25 (здание отделения участковой социальной службы ГКУ СО МО «Красногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних») в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Контактный телефон: 8(495)563-13-80.

Акция проводится с 22 июля по 31 августа.