РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Госавтоинспекторы Красногорска проконтролируют безопасность пешеходов до 26 июля, рейд начнется в понедельник, говорится в сообщении 11 батальона ДПС первого полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России.

«В целях профилактики наездов на пешеходов в период с 20 по 26 июля 2020 года ГИБДД Московской области, в том числе на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС (в том числе в Красногорске – ред.) проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», - говорится в сообщении.

В зоне ответственности 11 батальона ДПС в 2020 году зарегистрировано 10 наездов на пешеходов, в которых четыре человека погибли и семь получили травмы. За первое полугодие 2019 года произошло 11 наездов на пешеходов.

Основными задачами операции является усиление профилактической работы и надзора за неукоснительным соблюдением пешеходами и водителями ПДД в зоне пешеходных переходов и в местах их интенсивного движения.

На территории Красногорска 11 батальон первого полка ДПС (северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».