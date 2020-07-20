РИАМО - 20 июл. В августе достроят и введут в эксплуатацию трехэтажный детский сад на 250 малышей на улице Парковой в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография».

«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%. Работают 153 человека. Выполняются фасадные и кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей, отделка помещений и благоустройство территории», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Здание детского сада будет трехэтажным. В нем будут обустроены медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, классы для развивающих занятий, игровые комнаты, раздевалки, спальни и санузлы.

Кроме того, вокруг здания проведут озеленение, а также благоустройство, высадят деревья, кустарники и цветы. На территории вблизи объекта будут установлены игровые и спортивные площадки, теневые навесы.