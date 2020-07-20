РИАМО - 20 июл. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поделился мнением о победе над московским «Спартаком» в полуфинале турнира Олимп — Кубок России, сообщает Газета.ru.

19 июля «Зенит» обыграл «Спартак» в домашнем матче со счетом 2:1. Один гол с пенальти забил Дзюба.

«Важнейшая победа. Три из трех в этом году. Три из трех», — сказал нападающий «Зенита».

В финале команда из Санкт-Петербурга встретится с подмосковными «Химками». Игра пройдет 25 июля.