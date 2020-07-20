РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Викторина Красковского культурного центра по тортам пройдет онлайн в Люберцах в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 20 июля, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 стартует онлайн-викторина «Любимые тортики», - говорится в сообщении.

В 19:00 начнется кулинарный видео мастер-класс «Готовим вместе».

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://vk.com/kraskovo_kkc и https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru/.