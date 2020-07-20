РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 20 июл. В рамках Дня навыков молодежи студентам провели мастер-класс по репетиторству в парке «Наташинские пруды» Люберец, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В парке «Наташинские пруды» прошло мероприятие «Мы направляем». Инициатором проведения мероприятия стало Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия». Куратор муниципального партийного проекта «Школа молодого партийца», индивидуальный предприниматель Ашот Маргарян рассказал будущим педагогам о проекте «Социальное репетиторство».

«Многие студенты желают стать репетиторами, но, как правило, большинству из них не хватает опыта работы с детьми. В рамках социального проекта мы объединили молодых преподавателей, чтобы помочь им правильно подойти к процессу обучения школьников и выпускников. Наши репетиторы регулярно, на безвозмездной основе, проводят занятия для детей из многодетных и малообеспеченных семей», - сказал Маргарян.

Он добавил, что проект объединяет преподавателей для помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Кроме того, ежеквартально в рамках реализации партийного проекта «Школа молодого партийца» в городском округе Люберцы проходят мастер-классы по ведению преподавательской деятельности для репетиторов.

В Московской области серия мероприятий «Мы направляем» приурочена ко Дню навыков молодежи. В профориентационных мероприятиях приняли участие члены и сторонники партии «Единая Россия», а также студенты подмосковных вузов.