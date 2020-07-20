РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Пожарные Люберец за минувшую неделю почти 40 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 39 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в тушении трех пожаров, один из которых произошел на территории Люберец», - сказал Иванов.

По его словам, пожар произошел в деревне Токарево на улице Октябрьская в заброшенном строении. Пострадавших нет.