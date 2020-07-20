РИАМО - 20 июл. Россиян предупредили о важности правильного приготовления рыбы и раков, так как они могут быть опасны из-за паразитов, способных вызывать серьезные заболевания, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Тем, кто не в силах отказаться от вяленого леща или ароматной копченой щуки, стоит помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут лишь при определенной обработке. Не доварили, не досолили, не дожарили, мало коптили — значит, есть риск заразиться серьезной инфекцией», — говорится в сообщении.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО» Илья Гордеев подчеркнул, что паразиты в рыбе и раках, как правило, не видны невооруженным глазом. Но наиболее крупных из них можно узнать по червеобразной форме и характерным движениям.

По его словам, многие из паразитов могут вызвать у человека различные опасные заболевания, например, описторхоз, дифиллоботриоз или анизакидоз.

Избежать заражения поможет правильный выбор рака и рыбы, а также правильное приготовление продукта. Россиянам не рекомендовали покупать рыбу в частных домах, а также с рук возле водоемов.

Эксперты советуют приобретать рыбу и раков, произведенных на предприятиях с соблюдением всех санитарных правил.

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