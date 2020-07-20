РИАМО - 20 июл. Надои молока в Московской области за полгода выросли на 16,6 тысячи тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Он добавил, что продуктивность дойных коров также выросла по сравнению с 2019 годом.
«На фуражную корову получено 3,9 тысячи килограммов молока, это плюс 230 килограмм. Лидером по надоям молока на корову среди хозяйств региона за полгода остается Ленинский городской округ», - добавил Разин.
Он заключил, что по прогнозам сельскохозяйственных организаций, за весь год валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составит более 700 тысяч тонн.
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