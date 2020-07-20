РИАМО – 20 июл. В России осенью планируют провести экологический диктант, в целом экологическое образование в России необходимо совершенствовать и улучшать, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

В прошлом году Всероссийский экологический диктант прошел в сентябре-октябре.

«Экологическое просвещение далеко от совершенства. Но мы работаем в этом направлении. Мы работаем со школьниками, в прошлом году особой популярностью пользовался экологический диктант, который в этом году планируется провести осенью», - сказал Майоров.

Он добавил, что, кроме того, пройдет конкурс рисунков, в рамках которого лучшие работы будут размещены в Совете Федерации.