РИАМО - 20 июл. Первые онлайн-усыновления детей прошли в России за время пандемии коронавируса, все процедуры проводили в дистанционном формате, пишет в понедельник газета «Известия».

По словам члена совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елены Альшанской, усыновления детей или передача их под опеку в онлайн-формате в стране начались в апреле.

«Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов происходит тоже онлайн. В офлайне только получают медицинские справки и забирают ребенка», — сказала Альшанская.

Она добавила, что приемные родители забирали малышей уже за территорией учреждения, чтобы посторонние не контактировали с остальными детьми.

Как уточняется в отчете членов совета при правительстве, в стране с 1 марта по 12 мая 29 ребят из детдомов были переданы на усыновление, 282 — на безвозмездную опеку, еще 618 — в приемную семью.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией по постановлению Роспотребнадзора учреждения для сирот в стране закрыты для посторонних до конца 2020 года. В текущем году познакомиться с малышами можно будет только в режиме онлайн.

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20 ИЮЛЯ

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.