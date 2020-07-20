РИАМО - 20 июл. В больницы Московской области, по данным на 17 июля, обратились 8837 человек с жалобами на присасывания клещей, в том числе 3027 детей, за аналогичный период 2019 года зарегистрировано 15 299 случая, в том числе 4484 среди детей, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Подмосковью.

За 6 месяцев этого года зарегистрировано 39 случаев болезни Лайма, в том числе 5 среди детей, что ниже аналогичного периода прошлого года в 2 раза (78 случаев, в том числе 2 среди детей).

«Результаты лабораторных исследований 2879 клещей свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 11,74% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,16% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, и в 1,94% - гранулоцитарного анаплазмоза человека», - говорится в сообщении.

Между тем, против клещевого энцефалита привито 1373 человека, в том числе 460 детей. В регионе от клещей обработали 1140,42 гектара территорий.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области не зарегистрировано.

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