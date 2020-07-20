РИАМО - 20 июл. Следователи планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, истязавшего двухлетнего пасынка в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

С 1 по 18 июля этого года подозреваемый систематически избивал мальчика, нанося удары руками по голове, лицу, туловищу и конечностям. Травмированного ребенка обнаружил охранник КПП, расположенного на территории садоводства Дмитровском округе, и обратился в правоохранительные органы. Мальчик находился один, без присмотра родителей, с травмами на лице и теле.

«На допросе у следователя подозреваемый сообщил, что совершил преступление из-за неприязненного отношения к мальчику. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения», - говорится в сообщении.

К настоящему времени следователями опрошен ряд свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.