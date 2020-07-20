РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 июл. Щелковские полицейские задержали пожилую местную жительницу по подозрению в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее мобильный телефон в одном из заведений общественного питания на улице Молодежной поселка Фряново. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных действий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана местная жительница 77 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.