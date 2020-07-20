РИАМО – 20 июл. Столичный футбольный клуб «Локомотив» взял серебро в российском чемпионате, команда набрала 54 очка, сообщает Газета.ru.

«После поражения «Краснодара» в перенесенном матче 23-го тура против московского «Динамо» (0:1) «железнодорожники» стали недосягаемы для «быков». В активе «Локомотива» 54 очка, а у «Краснодара» - 49», - говорится в сообщении.

«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

На конечном этапе РПЛ московский клуб встретится с «Уралом» из Екатеринбурга. А команда «Краснодар» на домашнем поле сыграет с грозненским «Ахматом».