РИАМО - 20 июл. В столице за месяц количество новых заболевших Covid-19 сократилось на 45,9%, также пятый день подряд число новых случаев коронавируса в городе держится на уровне 500, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

«50% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 3,8% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших - дети», - говорится в сообщении.

За пациентами, а также за теми, кто близко контактировал с ними, наблюдают медики.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.