РИАМО - 20 июл. В июне-июле в столице создали 18 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), их общая площадь составляет более 1730 гектаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Хотя наш город по-прежнему много строит, потенциал для создания новых ООПТ далеко не исчерпан. Наоборот, создание заповедных зон является важнейшей частью программы развития Москвы. Работа эта – неспешная и очень кропотливая. Требуется учесть сотни различных нюансов и обсудить проекты с тысячами заинтересованных людей», – написал мэр на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что данная работа всегда приносит хороший результат.

По его словам, самыми крупными и интересными из новых ООПТ стали комплексный заказник «Зеленоградский» и два расположенных в нем памятника природы «Голеневский ручей» и «Малинское болото», фаунистический заказник «Долгие пруды» и природный заказник «Северный», ландшафтный заказник «Южное Бутово» и экологический парк «Северное Бутово».

Собянин добавил, что комплексный заказник «Зеленоградский» занимает 25% от площади Зеленоградского административного округа столицы. Он включает в себя 939,7 гектара хвойных и смешанных лесов.

«На территории заказника произрастают более 460 видов растений. И особенно необычным для Москвы является большое разнообразие вересковых. <…> По берегам Малинского болота гнездятся сизые чайки. А если повезет, то можно увидеть и ястреба-тетеревятника», – уточнил столичный градоначальник.

Фаунистический заказник «Долгие пруды» создан для охраны гнездовий птиц по обоим берегам одноименных водоемов. В частности, именно там живет самая большая в столице колония озерных чаек. Кроме того, в новом ООПТ можно увидеть коростеля и черного коршуна, обыкновенного жулана и речного сверчка.

Природный заказник «Северный» тесно связан с лесами Подмосковья. Именно сюда в могут забредать лоси из области, а также другие крупные звери.

Главной ценностью ландшафтного заказника «Южное Бутово» является уникальный рельеф. Здесь можно найти древние овраги и балки, заросшие деревьями, корни которых защищают территорию ООПТ от дальнейшей эрозии. Также там растет самый старый ельник, средний возраст деревьев в нем составляет порядка 100 лет.

А в экопарке «Северное Бутово» москвичи и гости столицы всегда могут полюбоваться высокими и стройными соснами, елями, лиственницами, а еще дубами и липами.