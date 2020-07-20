РИАМО – 20 июл. В России готовится законопроект, который позволит гражданам страны получать достоверную информацию об экологической ситуации, сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Николай Борисов.

«При поддержке правительства разрабатывается законопроект об экологической информации. Граждане должны иметь доступ к достоверной информации о состоянии почвы, воды, воздуха. Сейчас мы разрабатываем критерии, по которым будет отбираться информация», - сказал Борисов.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров также отметил, что все решения, касающиеся охраны природы, должны приниматься вместе с гражданами страны.