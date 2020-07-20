РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец будут проверять наличие тахографов на грузопассажирском транспорте до 26 июля, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 20 по 26 июля на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф». Одна из задач – не допустить переработок, усталости водителя за рулем, тем самым повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность», – говорится в сообщении.

Наиболее распространенное нарушение – отсутствие тахографа на транспортном средстве, за что для водителей предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. За выпуск на линию ТС без тахографа для должностных лиц штраф составляет от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.