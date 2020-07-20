РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю произошло два убийства, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Два убийства произошло за неделю. Одно - на Хлебозаводской улице у дома №5, два охранника подрались. Один другому нанес ножевые ранения, человек скончался. Следственный комитет проводит проверку», - сказал Романцев.

Он добавил, что второе убийство произошло на улице 65-лет Победы.

«На складах подрались двое мужчин, один другому нанес ножевые ранения, человек умер. Также проводится проверка», - завершил Романцев.