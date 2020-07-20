РИАМО – 20 июл. Согласно проекту плана работы российского министерства финансов, ведомство не допустит роста государственного долга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет, пишет газета «Известия».

«На 1 июля объем госдолга составил 14,8 триллиона рублей, из которых 11,2 триллиона — внутренние обязательства, а еще 3,6 триллиона — внешние», - говорится в материале.

Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете.

«Этот документ был принят еще до наступления «коронакризиса», и, согласно утвержденному бюджету, ВВП на 2020 год оценивался на уровне 113 триллионов рублей. В последнем макропрогнозе Минэкономразвития показатель был существенно скорректирован — до 106 триллионов. Относительно этого уровня нынешний госдолг составляет примерно 14% ВВП», — добавляется в статье.

Ранее Минфин России решил увеличить размещение гособлигаций более чем вдвое по сравнению с изначальным планом. Ведомство в общей сложности собирается привлечь в долг 5 триллионов рублей. Чистые заимствования составят 4 триллиона рублей. С начала 2020 года Минфин России разместил бумаги на 1 триллион рублей.

Привлеченные в долг средства Минфин России направляет на компенсацию выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета. В этом году дополнительные заимствования направят на реализацию антикризисного плана.