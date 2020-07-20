РИАМО - 20 июл. Видео с моментом аварии с автобусом на Ставропольской улице в Москве появилось в Сети, в ролике видно, как автобус въезжает в остановку, сообщает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел в районе Люблино. В результате аварии остановка была сильно разбита», — говорится в сообщении.

В ролике можно увидеть, как автобус сносит одну из стенок остановочного павильона и останавливается дальше на газоне. От автобуса, врезающегося в остановку, разбегаются люди.

В группе «Подслушано в Люблино» в «ВКонтакте» также опубликовали кадры с места ДТП. На снимках видно, что рядом с остановкой валяется одна из стенок павильона, рядом – разбитое стекло. Возле остановившегося после аварии автобуса лежит человек.

Автобус врезался в остановку на Ставропольской улице в Москве. Одна женщина погибла, еще один человек пострадал. Семье погибшей выплатят материальную помощь.

Видео ДТП с автобусом на юго‑востоке Москвы>>