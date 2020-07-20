РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске родители назвали ребенка в честь русского богатыря Добрыни Никитича, также среди редких имен были Елисей и Златослава, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В период введения ограничительных мер на территории Московской области органы ЗАГС не прекращали работу и обслуживали население с соблюдением всех противоэпидемиологических рекомендаций и санитарных требований.

«Подольским городским отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области зарегистрировано рождение Добрыни Никитича. Чаще всего родители называли новорожденных Максим, Даниил, Алексей, София, Мария, Дарья. Наиболее редкими именами стали Лев, Бронислав, Елисей, Мира, Аглая, Златослава», - говорится в сообщении.

Во втором квартале 2020 года сотрудники Подольского городского отдела ЗАГС государственную регистрацию рождения проводили как в органе ЗАГС, так и на удаленном рабочем месте в ГБУЗ Московской области «Подольский родильный дом». Наиболее «урожайным» месяцем с начала года стал апрель. В этом месяце зарегистрировано рождение более 35% малышей.