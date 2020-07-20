РИАМО – 20 июл. Специалисты провели первое исследование геномной эпидемиологии коронавируса и выяснили, что Covid-19 в Россию попал не из Китая, а в основном из Европы, сообщает РИА Новости.

«Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории РФ, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля - начале марта», - говорится в сообщении.

Между тем, на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах.

Исследования проводили Центр наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.

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20 ИЮЛЯ

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.