РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сотрудники управляющей компании скосили траву во дворах шести жилых домов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается покос травы на придомовых территориях многоквартирных домов, которые находятся в управлении «МУП «СЕЗ». Этот вид работ в плановом порядке выполнен, к примеру, во дворах жилых домов по адресам: улица Революции, 6; Симферопольская, 4», - говорится в сообщении.

Также траву скосили на улице Заводской, 4Б, Октябрьском переулке, 6, 8, 10.