РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. С 24 по 30 июля пройдет повторное голосование в режиме онлайн за кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

По сравнению с 2017 годом количество желающих проголосовать было превышено в несколько десятков раз. По этой причине подрядная организация, обслуживающая сайт Общественной палаты Московской области, не смогла справиться с возникшей нагрузкой на сервер сайта. В связи с этим голосование 18 июля было приостановлено.

«Уважаемые жители городского округа Мытищи. Благодарим вас за проявленную активность по голосованию за кандидатов в члены нового состава Общественной палаты нашего муниципалитета! После проведения необходимых технических мероприятий повторное голосование будет проведено в онлайн-формате на сайте www.opmosreg.ru в период с 24 по 30 июля, в течение 7 дней», - говорится в сообщении.

Результаты предыдущего голосования учитываться не будут. Все желающие могут проголосовать повторно.