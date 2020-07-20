РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 июл. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило более 2 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 2 050 обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 31 уголовное дело, 28 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 150 ДТП, из них два – с пострадавшими.