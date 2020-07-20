РИАМО - 20 июл. В Подмосковье и Москве до 18:00 понедельника продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве и Подмосковье предупреждение из-за дождя действует с 10:00 до 18:00 понедельника. Из-за грозы до 18:00 понедельника.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Липецкой областей Центрального федерального округа.