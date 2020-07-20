РИАМО – 20 июл. Вторую группу из 20 добровольцев по испытанию вакцины от коронавируса выписали утром в понедельник, фаза клинических испытаний завершилась успешно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Испытания с участием добровольцев проходили на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Перед этим военнослужащие прошли обследование и сдали контрольные анализы крови.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — говорится в сообщении.

Никаких побочных эффектов выявлено не было. Жалоб на состояние здоровья также не поступало.

Все добровольцы вновь пройдут контрольное обследование на 42-е сутки после вакцинации. Испытания вакцины проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией.

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20 ИЮЛЯ

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.