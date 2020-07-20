РИАМО - 20 июл. Центр занятости в подмосковном Реутове возобновит очный прием граждан с 1 августа, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Глава Реутова Станислав Каторов посетил центр занятости населения, в ходе которого проверил загруженность сотрудников. С момента начала пандемии более 1,5 тысячи реутовчан встали на учет по безработице, из них 1385 человек получают выплаты. С августа центр занятости возобновит очный прием жителей, что ускорит время рассмотрения и подачи заявлений на учет по безработице», - говорится в сообщении.

Дистанционная регистрация граждан в качестве безработных по-прежнему возможна с использованием портала «Работа в России».

«В социальных сетях было много обращений жителей о несвоевременной выплате пособий по безработице. Чаще всего эта проблема возникает из-за длительной выгрузки данных из министерства внутренних дел, пенсионного фонда Российской Федерации и ЗАГСа. Постараемся в кратчайшие сроки решить эту проблему. Принципиально важно, чтобы безработное население Реутова своевременно и беспрецедентно получало выплаты», - сказал Каторов.

В соответствии с законом РФ о занятости населения, пособие по безработице может получить гражданин, потерявший работу или не имеющий работы, обратившийся в службу занятости населения и поставленный на учет как безработный.