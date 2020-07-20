РИАМО - 20 июл. Первый выпуск подкаста «Боссы в кроссах» для предпринимателей выходит в понедельник, его можно послушать за полчаса во время спортивной тренировки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ведущие будут поднимать слушателям настроение во время разминки, транслировать прикладную информацию в основной части тренировки, делать выводы и строить планы в финале занятия», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, подкаст «Боссы в кроссах» позволит предпринимателям продуктивнее использовать свое время. Первый выпуск посвятят теме продвижения личного бренда. Следующий выпуск о бизнес-команде мечты состоится 5 августа.

Новые выпуски будут выходить регулярно два раза в месяц. Подкаст для предпринимателей и тех, кому интересна тема экономики, можно найти на таких платформах, как «Яндекс.Музыка», а также Google и Apple Podcasts.