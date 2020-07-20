РИАМО - 20 июл. В новом разделе «Велосипед» на портале #Москвастобой появились оригинальные веломаршруты мимо городских зданий, построенных в разных стилях архитектуры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«(Веломаршруты – ред.) понравятся, в частности, поклонникам творчества Михаила Булгакова или тем, кого привлекают городские тайны и легенды», - говорится в сообщении.

Так, по пути участники велопрогулок посмотрят исторический центр, зеленые зоны и благоустроенные улицы столицы, а также узнают о них новые подробности. Маршрут подготовлен при участии основателя проекта «Москва глазами инженера» Айрата Багаутдинова и руководителя велоклуба «Складничковые встречи» Нателы Кванчиани.

Кроме того, на портале #Москвастобой теперь можно посмотреть интервью о велоспорте на территории столицы и получить полезные советы, как к нему присоединиться. Раздел «Велосипед» продолжит пополняться.