РИАМО - 20 июл. Новая функция в приложении «Моя Москва» позволяет быстро записаться на сдачу плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Необходимо зайти в раздел «Медицина» и нажать кнопку «Начать». Чат-бот предложит выбрать нужное из списка услуг, среди которых есть новый пункт «Стать донором плазмы», - говорится в сообщении.

Помочь другим пациентам могут те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. По словам главного трансфузиолога столицы Андрея Буланова, кровь выздоровевших пациентов обладает антителами, способными противостоять коронавирусной инфекции.

С пользователями приложения свяжутся операторы кол-центра. Они проверят информацию о завершенном лечении от коронавирусной инфекции и помогут будущему донору записаться на прием в медучреждение.

Сдать плазму могут горожане в возрасте от 18 до 55 лет, у которых нет к этому противопоказаний. Они пройдут тест на количество антител в крови и медицинский осмотр. Допускает до сдачи плазмы врач-трансфузиолог. Донорам положены стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. В день сдачи плазмы надо взять с собой паспорт, полис ОМС или просто знать его номер.

Приложение «Моя Москва» доступно пользователям iOS и Android. В настоящее время количество скачиваний превышает 1 миллион.

Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

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