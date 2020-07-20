РИАМО - 20 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый современный городской интернет-портал «РИАМО в Серпухове».

Теперь жители Серпухова смогут на одном портале найти оперативные новости о событиях городского округа и всего региона, справочные данные, расписание общественного транспорта, афишу, полезные советы и другую важную и полезную информацию.

Жители Серпухова также смогут найти информацию об актуальных вакансиях, об организациях в сфере услуг, которые работают в городском округе. Кроме того, пользователи могут посмотреть инфографику, почитать интервью с главными лицами и жителями Серпухова. Всю эту информацию можно найти в разделах «Работа», «Справочник», «Галерея» и «Люди».

На портале «РИАМО в Серпухове» можно также посмотреть фото или видео, интерактивные карты, инфографику. Кроме того, на портале можно пройти тесты или сыграть в игры.

Читатели смогут сами поделиться новостью – загрузить информацию вместе с фото или видео. Самое интересное будет опубликовано на портале «РИАМО в Серпухове».

«РИАМО в Серпухове» стало 15-м городским порталом Регионального информационного агентства Московской области. Уже работают специальные горпорталы РИАМО для жителей Подольска, Королева, Люберец, Балашихи, Мытищ, Жуковского, Домодедова, Красногорска, Сергиева Посада, Реутова, Щелкова, Клина, Коломны, Солнечногорска. По данным за первое полугодие 2020 года, трафик горпорталов составил почти 5 миллионов уникальных посетителей.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.