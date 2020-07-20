РИАМО - 20 июл. Пользователи портала «Активный гражданин» высказались о пользе программы «1 рубль за 1 квадратный метр», а также назвали лучшие проекты по реставрации исторических зданий, своим мнением поделились 208 545 горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Почти 74% респондентов поддержали программу «1 рубль за 1 квадратный метр», которая позволяет инвесторам арендовать ветхие исторические здания за символическую плату в 1 рубль за 1 квадратный метр. Но сначала они должны их отреставрировать.

«Второй вопрос касался 13 лучших проектов реставрации зданий, реализованных с помощью инвесторов. Лидер голосования — чугунный павильон трамвайной остановки начала ХХ века в Тимирязевском районе Москвы», - говорится в сообщении.

За победителя проголосовали 21,6% участников голосования на портале «Активный гражданин». На втором месте расположился проект реконструкции главного дома усадьбы Сытина в Пресненском районе, а бронза досталась деревянной усадьбе Э.А. фон Беренса в районе Басманный.

Всего с 2012 года по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» инвесторы арендовали свыше 32 полуразрушенных объектов культурного наследия. 19 зданий уже удалось привести в порядок. Сейчас в этих помещениях работают гостиницы, торговые залы, рестораны и так далее.

Победителя конкурса «Московская реставрация» в номинации «Лучший объект реставрации по версии «активных граждан» наградят специальным призом.