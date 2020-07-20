РИАМО - 20 июл. За последние сутки в столице после коронавируса вылечились 379 человек, за весь период в столице от инфекции вылечили 170 918 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 379 пациентов» - сказала Ракова.

Все они прошли специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом. У доноров не должно быть хронических заболеваний, также они должны иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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