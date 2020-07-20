РИАМО - 20 июл. В городских поликлиниках ПЦР-тестирование проводят более 400 медсестер, исследование проводится только по предварительной записи, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

С 16 июля этого года любой москвич может пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР.

«Сделать это можно в 162 взрослых и 45 детских городских поликлиниках, расположенных во всех округах Москвы. Более 400 медсестер проводят тестирование методом ПЦР в московских городских поликлиниках», — говорится в сообщении.

Медицинский персонал работает в две смены, он обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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20 ИЮЛЯ

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

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