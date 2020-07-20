РИАМО - 20 июл. Работы по благоустройству городских территорий возобновили в столице, ранее эти работы приостановили из-за распространения коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Стартовали работы по комплексному благоустройству в районе Дорогомилово, на участке Большие Каменщики - метро «Коломенская», территории Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в прилегающих к ней скверах. Продолжаются работы в Даевом и Ананьевском переулках, начатые в марте, но затем остановленные из-за режима повышенной готовности», - сказал Бирюков.

В районе Дорогомилово работы пройдут на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, на Малой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах.

Таким образом, благоустройство в районе Дорогомилово станет логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала. Эта территория будет сформирована в ландшафтный парк районного значения, соединив активную зону у площади Киевского вокзала с рекреационной на набережной Тараса Шевченко.

В зону благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - метро «Коломенская» входят улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский вал, Велозаводская улица, проспект Андропова - от Нагатинской набережной до станции метро «Коломенская» и улица Сайкина.

Здесь главные задачи - создание комфортного пространства для горожан с сохранением важной транзитной функции магистрали, внимание к общественным пространствам шаговой доступности, улучшение транспортной схемы.

Благоустройство в районе Триумфальной арки станет органичным продолжением благоустроенного к 75-летию Великой Победы парка на Поклонной горе. Здесь запланировано создание маршрута с экспозицией, посвященной ключевым сражениям и событиям Отечественной войны 1812 года.

Цель благоустройства в Даевом и Ананьевском переулках - создание комфортного и безопасного пешеходного пространства с сохранением их транзитной функции. В переулках много жилых домов, важно привести в порядок дворы, обустроить детские и спортивные площадки.

На всех объектах в зоне проведения работ смонтировано специальное ограждение с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток.