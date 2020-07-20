РИАМО - 20 июл. Участок «Саларьево» - «Коммунарка» Сокольнической линии московского метро утром в понедельник открылся для движения, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» были закрыты для движения с 23:00 17 июля.

На этой неделе станции будут работать до 23:00, а с 25 по 27 июля вновь будут закрыты.

Пассажирам предлагают пользоваться компенсационными автобусами, работающими до 02:00, а также регулярными автобусами до станции метро «Теплый Стан» и от станций метро «Коммунарка» и «Ольховая».

С 14 июля станции метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перешли на особый режим работы: до 20 августа указанные станции в выходные и некоторые будни будут полностью закрыты, в остальные дни будут работать до 23:00. На участке проводят работы по устройству более 15 километров бесстыкового пути.