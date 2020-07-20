РИАМО - 20 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников возглавит рабочую группу, которая займется подготовкой изменений в региональные законы после одобрения поправок в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Поправки к Конституции РФ были одобрены в ходе общероссийского голосования.

«Рабочая группа создана в соответствии со статьей 114 регламента Московской городской думы в составе председателей комиссий думы, руководителей депутатских объединений, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Московской городской думы, председателя думы. Законодатели займутся подготовкой необходимых изменений в связи с принятием поправок в Конституцию РФ», - сказал Шапошников.

Он уточнил, что столичному парламенту предстоит масштабная работа по изменению городского законодательства. По предварительным оценкам экспертов, субъектам будет необходимо уточнить сотни законов.

«В первую очередь актуализации потребуют региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления», - резюмировал Шапошников.